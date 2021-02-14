انفجار بعبوة صوتية يستهدف مركزا للمساج في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بتعرض مركز للمساج الى استهدف بعبوة محلية الصنع في وسط العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الانفجار ناجم عن عبوة صوتية استهدفت مركزًا للمساج بالقرب من مطعم اللاذقية ضمن منطقة العرصات في بغداد دون اصابات تذكر باستثناء أضرار مادية بسيطة.

وتزايدت في الأوانة الأخيرة استهداف مخازن ومحال بيع المشروبات الكحولية اضافة الى النوادي الليلية وصالات القمار ومراكز "المساج" في بغداد، وعلى ما يبدو أن هذه الهجمات تحمل بصمات متشددين إسلاميين شيعة لما يمتلكونه من نفوذ في المدينة.