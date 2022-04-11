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انفجار بابل.. عبوة صوتية قرب مسجد تابع للصرخيين

Category: أمـن

Date: 2022-04-11T20:04:48+0000
انفجار بابل.. عبوة صوتية قرب مسجد تابع للصرخيين

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الاثنين، عن طبيعة الانفجار الذي سمع في أحد أحياء بابل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الانفجار عبارة عن عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب من حسينية المجتبى التابعة للصرخيين في المسيب بابل، مشيرا إلى عدم وقوع اصابات تذكر.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز افاد في وقت سابق من يوم الاثنين عن سماع دوي انفجار في أحد أحياء محافظة بابل وسط العراق.

وذكر مراسلنا أن؛ دوي انفجار لم تعرف طبيعته سُمعَ ضمن حي البنين في محافظة بابل.

وأضاف أن قوة امنية وصلت المنطقة وفرضت طوقا أمنيا عليها لمعرفة مصدر الدوي.شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الاثنين، عن طبيعة الانفجار الذي سمع في أحد أحياء بابل.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز افاد في وقت سابق من يوم الاثنين عن سماع دوي انفجار في أحد أحياء محافظة بابل وسط العراق.

وذكر مراسلنا أن؛ دوي انفجار لم تعرف طبيعته سُمعَ ضمن حي البنين في محافظة بابل.

وأضاف أن قوة امنية وصلت المنطقة وفرضت طوقا أمنيا عليها لمعرفة مصدر الدوي.

وكان مصدر أمني في محافظة بابل، افاد في وقت سابق من يوم الاثنين، بإلقاء القبض على أحد أتباع رجل الدين الشيعي محمود الصرخي، على خلفية دعوته إلى هدم المراقد الدينية من قبور ومقامات الأنبياء والأئمة ورجال الدين.

وفي وقت سابق اليوم، أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رجل الدين محمود الصرخي، ثلاثة أيام للتبرؤ من ممثله في صلاة الجمعة بمحافظة بابل، الذي دعا إلى هدم قبور الأولياء والأئمة المعصومين.

وتوعد الصدر أنه في حال لم يتبرأ الصرخي من هذا الشخص، فإنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والشرعية والعرفية تجاه ما قال إن "بعض من ينتمون بالتقليد إلى الصرخي، يحاولون إدخال بعض العقائد المنحرفة إلى المذهب، وآخرها ما صدر من إمام حجة لهم في محافظة بابل، الذي طالب بهدم القبور".

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