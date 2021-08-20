انفجار الطارمية يوقع 10 ضحايا وجرحى من الحشد الشعبي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع مساء يوم الجمعة في قضاء الطارمية شمالي بغداد إلى 10 ضحايا وجرحى من الحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار خلف ضحيتين اثنتين و8 جرحى من مقاتلي اللواء 12 التابع للحشد للشعبي".

وأشار المصدر إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث واندلاع اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش.

وأضاف المصدر أن معلومات شبه مؤكدة تفيد بمقتل عدد من عناصر داعش خلال الاشتباكات التي ما تزال متواصلة لغاية إعداد الخبر.

وفي وقت سابق الجمعة، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بانفجار عبوة ناسفة على مركبة تابعة للحشد الشعبي في منطقة الثائر ضمن قضاء الطارمية.