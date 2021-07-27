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انفجار اسطوانة اوكسجين جراء حريق في مستشفى ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-07-27T19:42:19+0000
انفجار اسطوانة اوكسجين جراء حريق في مستشفى ببغداد

شفق نيوز/ انفجرت اسطوانة اوكسجين مساء يوم الثلاثاء جراء حريق نشب في مستشفى بالعاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقا اندلع في مستشفى ضاري الفياض (حماد شهاب سابقا) بمنطقة الراشدية شمالي بغداد وتسبب بانفجار اسطوانة اوكسجين من بين عدة اسطوانات كانت في المكان.

وأوضح أن الحريق نشب جراء شرارة حدثت خلال قيام موظف في المستشفى بنقل غاز الاوكسجين من اسطوانة إلى أخرى.

وأضاف المصدر أن منتسبي المنشآت سيطروا على الحريق وقاموا بإخماده، مشيرا إلى حدوث أضرار مادية فقط دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتسبب حادثا حريق مروعان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بالعراق بسقوط عشرات الضحايا من مرضى فيروس كورونا في بغداد والناصرية.

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