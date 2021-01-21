انفجارا ساحة الطيران.. حقوق الإنسان في العراق تنتقد الجهد الاستخباري

شفق نيوز/ انتقدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، يوم الخميس، قيام القوات الامنية بملاحقة انتحاريين اثنين وسط منطقة مكتظة بالمواطنين، مشيرة إلى أن الجهد الاستخباري مهمته منع وصول الخطر للمناطق المكتظة.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قال في بيان، أن "اعتداء إرهابيا مزدوجا بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين".

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "‏تفجير ساحة الطيران مؤشر لعودة الإرهاب من جديد باستهداف مركز العاصمة بعد أن كان يستهدف المناطق النائية والهشة أمنيا وهو بكل تأكيد مؤشر ضعف المؤسسات الأمنية من جديد".

واضاف البياتي؛ أن "‏الجهات الرسمية أكدت أن ملاحقة للانتحاريين كانت تجري قبل تفجير نفسيهما حسب معلومات استخبارية"، مبينا أن "الجهد الاستخباري لمنع وصول الانتحاري الى المواطن وليس ملاحقته قرب المنطقة الشعبية".

ووقع الانفجاران، عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط سوق للملابس "البالة" في ساحة الطيران، أعقبه تفجير مماثل بالقرب من سينما غرناطة في الباب الشرقي.