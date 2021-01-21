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انفجارا بغداد يوقعان أكثر من 100 ضحية وجريح في حصيلة جديدة

Category: أمـن

Date: 2021-01-21T09:16:20+0000
انفجارا بغداد يوقعان أكثر من 100 ضحية وجريح في حصيلة جديدة

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين عند 101 ضحية وجريح.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، "الحصيلة ارتفعت بسقوط 28 ضحية، وإصابة 73 آخر.

ووقع الانفجاران، عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط سوق للملابس "الباله" في ساحة الطيران، أعقبه تفجير مماثل بالقرب من سينما غرناطة في الباب الشرقي.

من جانبه قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، "اعتداء مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما ادى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين"

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