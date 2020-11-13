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انفجاران يهزان محافظة ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-11-13T17:00:31+0000
انفجاران يهزان محافظة ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بانفجار عبوتين ناسفتين في قضاء المقدادية وناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب "مخبز"  في قرية "الهارونية" شمال شرقي قضاء المقدادية وخلفت اضرارا مادية بالمخبز والمحال التجارية المجاورة دون اية خسائر او اصابات بشرية".

وفي حادث اخر "انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة منزل احد المدنيين في قرية "زهيرات" التابعة لناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة وخلفت اضرارا مادية في المنزل دون تسجيل اي خسائر او اصابات بشرية"، بحسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أطلق مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية النار على مدني يعمل مدرسا في حي المعلمين وسط قضاء المقدادية، ما أدى لمقتله على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

وتشهد مناطق المقدادية وابي صيدا في ديالى هجمات وحوادث امنية تستهدف قطعات امنية او هجمات تطال مدنيين او شخصيات حكومية وعناصر امنية.

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