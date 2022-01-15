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انفجاران واعتقال إرهابي "خطير" في بغداد وبابل

Category: أمـن

Date: 2022-01-15T06:32:04+0000
انفجاران واعتقال إرهابي "خطير" في بغداد وبابل

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بسماع دوي انفجارين في بغداد ومحافظة بابل، فيما أعلنت شرطة بغداد القبض على "إرهابي خطير".

وذكر أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت صباح اليوم، بالقرب من جامع الرحمن في قضاء جبلة ضمن محافظة بابل، وألحقت أضراراً مادية بواجهة الجامع، دون إصابات تذكر".

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن "انفجارا جراء (رمانة يدوية) استهدفت أحد المنازل ضمن منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد، ألحقت أضراراً مادية بواجهة المنزل، من دون أي إصابات تذكر".

في السياق، ذكرت قيادة شرطة بغداد، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية السيطرات التابعة للقيادة ألقت القبض على إرهابي خطير مطلوب للقضاء حاول التسلل من إحدى السيطرات فجر هذا اليوم".

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