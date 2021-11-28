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انفجاران في ديالى والعمارة..صور

Category: أمـن

Date: 2021-11-28T20:24:26+0000
انفجاران في ديالى والعمارة..صور

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاحد، بحدوث انفجارين احدهما في ديالى "لم تعرف طبيعته"، والاخر استهدف منزلاً يبيع المشروبات الكحولية في ميسان جنوبي العراق .  

وقال مصدر أمني في ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن "انفجاراً لم تعرف طبيعته حتى وقع في حديقة أحد المنازل في قرية واغنية التابعة لناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة، مركز المحافظة، دون أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية"، مبيناً أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث لكشف طبيعة وملابسات الانفجار".

وفي ميسان، جنوبي العراق، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن انفجاراً بعبوة ناسفة استهدف، مساء اليوم، منزلاً لعائلة مسيحية معروفة باسم (بيت صليوا) يعتقد بيعهم المشروبات الكحولية في قطاع 30 بمدينة العمارة مركز المحافظة، دون حدوث خسائر بشرية، بينما ادى لاضرار مادية بعجلة العائلة "، موضحاً أن "الاجهزة الامنية فرضت طوقاً على مكان الحادث للتحقيق في ملابساته". 

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