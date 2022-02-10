انفجارات ميسان.. استهداف منزل عنصر بسرايا السلام ومدرسة أهلية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باستهداف عنصر في سرايا السلام خلال انفجار عبوة صوتية استهدف منزله في محافظة ميسان، التي تشهد توتراً امنياً متصاعداً وعمليات اغتيال استهدفت عناصر في السرايا وعصائب أهل الحق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني إن ثلاثة انفجارات دوت في محافظة ميسان لم تعرف طبيعتها.

وبهذه الاثناء، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الانفجارات تمت بعبوات صوتية، واستهدفت منزلاً بحي المعلمين لعنصر ينتمي لسرايا السلام يدعى ابو عباس الحمراني وهو ابن عم القيادي البارز في سرايا السلام جواد الحمراني.

وأضاف أن العبوة الثانية انفجرت استهدف انفجارها مدرسة النور الاهلية بعد وضعت في ساحة متروكة قريبة عليها، أما العبوة الثالثة تم وضعها داخل فتحة مجاري.

وبين أن الانفجارات الثلاثة لم تتسبب بإصابات بشرية تذكر.

وتأتي هذه الأحداث غداة مقتل أحد عناصر سرايا السلام على يد مجهولين في العمارة، كما اغتال مسلحون مجهولون، السبت، القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في ميسان، وقبلها بيومين، اغتالوا حسام العلياوي، وهو رائد في قيادة شرطة المحافظة.

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة المحافظة أمس الأربعاء، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات ميسان، لضبط الأمن في المحافظة.