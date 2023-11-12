انفجارات عنيفة في البوكمال.. مسؤول أمريكي: غارات على أهداف تابعة لإيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم الاثنين، بسماع دوي أربعة انفجارات عنيفة في محيط مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية.

وفي هذه الأثناء، قال مسؤول أميركي لفوكس نيوز، إن "قواتنا نفذت غارتين جويتين على أهداف تابعة لإيران شرق سوريا.

من جانبه، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بـ"مقتل عنصر واصابة 3 اخرين من الميليشيات الموالية لإيران في حصيلة أولية للضربات الجوية الأمريكية على الميادين والبوكمال بريف دير الزور".

وأضاف أن "العدد مرشح للارتفاع نتيجة وجود حالات خطرة ومفقودين".

وتابع أن الضربات الجوية استهدفت مستودعا للأسلحة في بلدة حسرات بريف البوكمال ونتج عن الاستهداف تدمير المستودع بشكل كلي وسماع انفجارات متتالية نتيجة احتراق الذخائر في المستودع.