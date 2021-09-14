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ضربات جوية تستهدف الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2021-09-14T19:45:35+0000
ضربات جوية تستهدف الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء باستهداف قوات الحشد الشعبي بضربات جوية مجهولة المصدر على حدود العراق وسوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أربع ضربات جوية مجهولة المصدر، استهدفت قوات الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا في منطقة القائم بالأنبار التي يقابها البوكمال من الجانب السوري".

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن تدمير 3 عجلات للحشد الشعبي دون خسائر بشرية، وفق معلومات أولية.

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل على الفور.

وتنتشر قوات الحشد الشعبي في المنطقة الحدودية بمحافظة الأنبار، وفي الجانب الآخر من الحدود تنتشر فصائل شيعية موالية لإيران.

وسبق للطائرات الأمريكية إن قصفت قوات الحشد في تلك المناطق على حدود البلدين.

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