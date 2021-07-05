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انفجارات تستهدف خط كهرباء خاص يجهز نصف بغداد بالماء

Category: أمـن

Date: 2021-07-05T08:40:07+0000
انفجارات تستهدف خط كهرباء خاص يجهز نصف بغداد بالماء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، عن تعرض خط للكهرباء في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، لاستهداف عبر عبوات ناسفة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الاستهداف جرى على خط قدس - نصر  (١٣٢ ك.ڤ ) ١+٢ تسبب بتفجير البرج رقم (٢١) من محطة نصر في منطقة الطارمية قرية زملة حمدي، وعلى الفور توجهت الملاكات الهندسية والفنية لتأهيل وصيانة الخط بغية اعادته إلى العمل بأسرع وقت ممكن. 

وذكرت أن هذا الخط مغذي لمشروع ماء الكرخ، وأن العمل التخريبي يهدف قطع مياه الشرب عن المواطنين. 

وشهدت المناطق الشمالية من البلاد سقوط نحو 70 برجاً لنقل الطاقة خلال الفترة الماضية جراء عمليات تفجير "تخريبية"، بحسب ما كشفه مدير عام توزيع كهرباء المنطقة الشمالية زيدان خلف.

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