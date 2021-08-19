انفجارات تستهدف أبراج الكهرباء في كربلاء ليلة عاشوراء.. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، تجدد الهجمات "الارهابية" ضد المنظومة الوطنية في استهداف متكرر لابراج الطاقة شمال محافظة كربلاء.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت(ليلة امس) إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة كربلاء، مبينة أن الهجمة الارهابية التي تمت عند تمام الساعة العاشرة من ليلة امس تضمنت استهداف البرج المرقم ( ٦٠ ) لخطي ( مسيب - شمال كربلاء ) و ( مسيب - شرق كربلاء ) مما ادى الى تقطع ارجل ( عدد/٢ ) دون سقوط البرج".

وأكدت الوزارة "تكثيف الجهود وانجاز العمل بشكل نوعي عند الساعة الواحدة صباحاً اليوم"، مشيرة إلى أن "تكرار الهجمة على ذات الخط الناقل وبعد اسبوع واحد من الاعتداء السابق انما يعبر عن حقد العدو وعدائه الدفين للعراقيين" وفق تعبير البيان.