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انغمست بين الزائرين.. الحشد يعلن اعتقال خلية من "مثيري الفتن" في البصرة

Category: أمـن

Date: 2022-09-14T14:57:11+0000
انغمست بين الزائرين.. الحشد يعلن اعتقال خلية من "مثيري الفتن" في البصرة

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات البصرة للحشد الشعبي مهدي عبد الواحد البصيري، الأربعاء، عن اعتقال خلية مكونة من ٨ أشخاص وصفها أنها "من مثيري الفتن" والعاملين على نشر "الأفكار المنحرفة" الذين انغمسوا بين جموع زوار الأربعينية.

وقال البصيري في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الجهد الأمني والاستخباري لقيادة عمليات الحشد الشعبي في البصرة تمكن من جمع المعلومات ورصد تحركات هذه الخلية المرتبطة بجهات تنوي تخريب زيارة الأربعين وإثارة المشاكل فيها".

وأكد البصيري، "تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة بهدف إكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم، فضلا عن مواصلة التنسيق مع القوات الامنية وعمليات التدقيق والفرز الأمني للمعلومات للبحث عن أي حراك مشبوه يستغل المناسبة المليونية حتى انتهاء جميع المراسيم وعمليات التفويج العكسي".

 

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