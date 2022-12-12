انطلاق مناورات بحرية "عراقية امريكية كويتية" لتعزيز الأمن الإقليمي

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الأسطول الخامس الأميركي، اليوم الإثنين، إجراء قوات بحرية من العراق والكويت واميركا دورية مشتركة في الخليج للمرة الثانية خلال أربعة أشهر لتعزيز الأمن البحري الإقليمي.

وأضافت في بيان، أن "سفنا من البحرية الأميركية عملت مع سفن من البحرية العراقية وقوات خفر السواحل الكويتية ونفذت تدريبات على المناورة والأمن البحري".

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، الأدميرال براد كوبر، إن "الشراكات أساس الأمن والاستقرار البحري في الشرق الأوسط تعاوننا المستمر يشير إلى التزامنا الجماعي بحماية المياه الإقليمية".

وأجرت الدول الثلاث دورية مماثلة في الخليج في الخامس والعشرين من أغسطس آب.