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انطلاق ممارسة أمنية لـ7 ساعات في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-11-10T14:22:45+0000
انطلاق ممارسة أمنية لـ7 ساعات في بغداد

شفق نيوز / باشرت القطعات الأمنية، يوم الخميس، بممارسة أمنية في أنحاء العاصمة بغداد كافة، تتضمن إجراءات عدة تكررت كثيراً خلال الأيام القليلة الماضية.

وتكررت هذه الممارسات الأمنية مؤخرا في العاصمة بغداد، وتزامنت معها عقد جلسات مهمة للبرلمان من بينها التصويت على منح الثقة للحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمر بانطلاق الممارسة الأمنية، التي تتضمن تأمين الحماية للمواطنين والمتبضعين في الأسواق".

وأضاف المصدر، أن "الممارسة تتضمن أيضاً، إلقاء القبض على العجلات المظللة والعجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية"، مؤكداً أن "الممارسة انطلقت في الساعة الخامسة عصراً، وستنتهي في الساعة 12 ليلاً".

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