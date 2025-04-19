انطلاق معرض الأمن والدفاع في بغداد بمشاركة 150 شركة عربية وأجنبية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت على أرض معرض بغداد الدولي، اليوم السبت، أعمال الدورة الـ 13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني بمشاركة دولية واسعة، تقدمتها أمريكا، الصين، إيران.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، لوكالة شفق نيوز، إن المعرض يستضيف هذا العام 150 شركة تمثل 20 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى 65 شركة عراقية.

وأوضح أن الحكومة تتجه بوضوح نحو تشجيع الإنتاج العسكري المحلي، مع استقطاب الخبرات العالمية لدعم عملية التصنيع الحربي في البلاد.

وأشار النعمان إلى أن هيئة التصنيع الحربي شهدت "قفزة نوعية" خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ باتت تجهّز معظم الأجهزة الأمنية بالأسلحة والعتاد بمختلف عياراتها، فضلاً عن معدات حربية أخرى.

واعتبر أن المعرض يشكّل "فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث تقنيات الشركات الأجنبية" في مجالات الأسلحة، والاعتدة، وأنظمة المراقبة والسيطرة.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن المنظومة الأمنية العراقية "باتت تستثمر التطورات في تقنيات الأمن السيبراني"، مؤكداً أن الاهتمام لم يعد يقتصر على التسليح التقليدي، بل يشمل البُعد التكنولوجي الذي يأخذ "حيّزاً متنامياً" في بنية الدفاع الوطني.