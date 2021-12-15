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انطلاق 3 عمليات أمنية في محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-12-15T07:47:01+0000
انطلاق 3 عمليات أمنية في محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الأربعاء انطلاق عمليتين أمنيتين في محافظتي ديالى وكركوك لتعقب خلايا تنظيم داعش.

وقالت الخلية في بيان، إن قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الاولى ومديرية شرطة ديالى تشرع بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية.

وفي بيان ثان أفادت الخلية بأنه بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها، صباح اليوم، بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية.

وفي السياق باشرت قيادة عمليات الانبار غربي العراق لعملية تفتيش جنوب بحيرة الثرثار.

وقال العميد رافد عبدالله ياسين مدير قسم الإعلام قيادة عمليات الأنبار، إن قطعات القيادة باشرت ومن خلال فق مش / ١٠ معززة بعناصر من الوكالات الامنية ومفارز المعالجة لتنفيذ امر العمليات الرقم ٣٥١ الصادر من مقر قيادتنا الخاص بتفتيش مناطق الخط الاستراتيجي _ جنوب بحيرة الثرثار _ قرية الفياض لالقاء القبض على المطلوبين وتدقيق الأُسر وتحقيق الامن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية ستكون العودة.

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