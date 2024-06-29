انطلاق عملية أمنية واسعة لضرب أوكار داعش بين ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، بانطلاق عملية امنية واسعة بين محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، إن "العملية انطلقت لضرب أوكار داعش بين كركوك وصلاح الدين وديالى"، مبيناً أن "العملية تهدف لضرب أوكار داعش في مناطق تواجده وخاصة وادي الشادي بقضاء داقوق جنوب كركوك ومنطقة الزركة بين كركوك وطوز خورماتو ومنطقة وادي العظيم".

واضاف المصدر ان "العملية وتسعة تشارك فيها قوات الجيش العراقي تحت إشراف عمليات كركوك وبالتنسيق مع عمليات صلاح الدين وديالى".