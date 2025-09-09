من خمسة محاور .. انطلاق عملية أمنية واسعة شرقي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية واسعة من خمسة محاور في منطقتي السعادة والرشاد ضمن جانب الرصافة في العاصمة بغداد بهدف فرض سلطة القانون وملاحقة الخارجين عنه.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فقد شاركت بالعملية مختلف صنوف وموارد وزارة الداخلية، من الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، وتشكيلات وكالة الاستخبارات، إضافةً إلى مفارز من مكافحة المخدرات والإقامة والمرور، فضلًا عن فرق من اللجنة الوطنية الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، إلى جانب فرق متخصصة بالفحص الآني للمخدرات.

وفجر يوم الأحد السابع من شهر أيلول/سبتمبر الجاري قُتل ضابطان من الشرطة الاتحادية وأُصيب خمسة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة خلال عملية لفض نزاع عشائري مسلح شرقي العاصمة بغداد مما أثار سخطاً واسعاً داخل المجتمع اضافة الى انتقاد السلاح المنفلت التي دائما ما تؤكد السلطات الامنية والحكومات العراقية المتعاقبة على حصره بيد الدولة.

وأشارت وزارة الداخلية في بيانها، إلى العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، بينهم متهمون بجرائم قتل، وضبط عمالة أجنبية مخالفة، وكميات من الأسلحة والرمانات اليدوية والتجهيزات العسكرية، إضافةً إلى ضبط معمل غير مرخّص لصناعة البلاستيك، و الإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية.

وأكدت أن هذه العملية النوعية تعكس جاهزية أجهزتها الأمنية وقدرتها على ملاحقة أوكار الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، مشددة على أن العمليات ستتواصل لملاحقة المطلوبين قضائيًا وكل من يحاول العبث بأمن العاصمة.