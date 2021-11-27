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انطلاق عملية أمنية واسعة من محورين في جزيرة الخالدية بالأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-11-27T06:10:29+0000
انطلاق عملية أمنية واسعة من محورين في جزيرة الخالدية بالأنبار

شفق نيوز/ أطلقت قيادة عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي يوم السبت عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات ومتابعة استخبارية دقيقة بوجود عناصر لتنظيم داعش الإرهابي في الجزيرة والمناطق المحيطة بها حيث نفذت قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية ( 2 - 7 -27 ) وبإسناد مديرية الطبابة والهندسة العسكرية .

وأضاف البيان أن القوات تواصل تقدمها بمحورين وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها.

وفي وقت لاحق نفذت قوة من اللواء 31 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي عملية تفتيش شمال غرب بيجي.

وشملت العملية مسح وتفتيش مناطق المخازن ومحيطها شمال غرب بيجي بهدف تأمينها من تسلل عناصر داعش حفاظا على أمن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية، وفقا لبيان ثان صادر عن الحشد.

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