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انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-14T05:25:48+0000
انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم السبت بانطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد بمساندة جوية من قبل الجيش العراقي، والتحالف الدولي.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، شرعت بالساعة 600 من صباح اليوم ، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد.

وأشار البيان إلى أنه تشترك في هذه العملية وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي واجهزة أمنية أخرى.

وبحسب البيان فإن هذه العملية تهدف الى تعقب عناصر تنظيم داعش.

بدوره قال قائد عمليات بغداد في الحشد الشعبي حسين السماحي ان “عمليات كبرى انطلقت، صباح اليوم، في الطارمية التي تشهد تعرضات مستمرة ضد القوات الماسكة فيها”، مبينا ان “القوة المنفذة للعملية هي الحشد الشعبي والقوات الأمنية وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش”.

وبيّن أن “العناصر الارهابية تحاول شن هجمات في شهر محرم تستهدف فيها الزائرين وأصحاب المواكب الحسينية الذين يحيون الشعائر الحسينية بحسب معلوماتنا الاستخباراتية”، مضيفا ان “العملية نفذت على ضوء هذه المعلومات، وتهدف لتفتيش وتدقيق اسماء المطلوبين والبحث عن مضافات الإرهاب”.

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