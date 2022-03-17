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انطلاق عملية أمنية من عدة محاور لتعقب خلايا داعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-03-17T09:12:07+0000
انطلاق عملية أمنية من عدة محاور لتعقب خلايا داعش في ديالى

شفق نيوز/ أطلقت قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي اليوم الخميس عملية أمنية من عدة محاور لتعقب خلايا داعش في قضاء خانقين المتنازع عليه والذي يتبع حاليا محافظة ديالى.

وتشارك في العملية ألوية القيادة وصنوفها المتمثلة باللواء الأول و٢٣و٢٨و ١١٠ لتأمين المناطق المحاذية لنهر الوند بشكل كامل في قضاء خانقين، وفقا لبيان القيادة.

وأجرى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله برفقة وفد أمني رفيع المستوى الى محافظة ديالى أمس الثلاثاء.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه لوكالة شفق نيوز إن "رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله زار برفقة وفد أمني رفيع المستوى محافظة ديالى للاطلاع على سير الخطط الأمنية مع قرب أعياد النوروز وتأمين القواطع في المناطق الساخنة".

وأضاف المصدر أن "الفريق يار الله بحث مع القيادات الأمنية وقيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي سير الخطط والإجراءات الأمنية في القواطع الساخنة والحدودية مع المحافظات الأخرى وخطط الانتشار العسكري لمواجهة ودرء أي تحركات إرهابية لعناصر (داعش)".

وتابع المصدر أن "رئيس اركان الجيش زار معسكر (هيمن) في قضاء خانقين للاطلاع عل الوضع الامني والاطلاع على الخطة المعدة لحماية خانقين ومناطق حوض حمرين ومنع وقوع أي هجمات او خروقات إرهابية".

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