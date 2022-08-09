سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق عملية أمنية مشتركة من أربعة محاور في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-08-09T05:59:04+0000
انطلاق عملية أمنية مشتركة من أربعة محاور في ديالى

شفق نيوز/ شرعت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والجيش العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، بعملية تفتيش واسعة شمال قضاء المقدادية في ديالى.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان اليوم، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات العدو شمال قضاء المقدادية تم تنفيذ عملية تفتيش واسعة في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم 9 آب المصادف 10 محرم الحرام لملاحقة الإرهابيين وتأمين قاطع المسؤولية"، مشيرا الى ان "قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي شرعت بواجب التفتيش من أربعة محاور أساسية اذا شاركت فيها الألوية ( 20 – 24 – 62 – 110 وصنوف وخدمات القيادة)".

وأضاف الموسوي ان "العملية حملت اسم لبيك ياحسين وهي تهدف لمطاردة العدو وتفتيش زور نهر ديالى شمالي المقدادية ولخلق جو آمن لحفظ أمن المواطنين وإحياء الشعائر الحسينية".

related

تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

Date: 2020-09-18 10:30:39
تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

الحشد الشعبي يتصدى لتعرض "داعشي" في المقدادية

Date: 2022-04-26 19:07:35
الحشد الشعبي يتصدى لتعرض "داعشي" في المقدادية

زج قوات أمنية إضافية في محافظتين عراقيتين لتأمين سير العملية الانتخابية

Date: 2021-10-10 06:38:57
زج قوات أمنية إضافية في محافظتين عراقيتين لتأمين سير العملية الانتخابية

عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

Date: 2019-08-05 07:08:56
عبد المهدي والمهندس في ديالى وانطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش

إصابة شرطي بهجوم لداعش في ديالى

Date: 2022-06-25 19:23:04
إصابة شرطي بهجوم لداعش في ديالى

في عيد الحب.. رجل يجهز على زوجته برمانة يدوية في ديالى

Date: 2022-02-14 16:56:53
في عيد الحب.. رجل يجهز على زوجته برمانة يدوية في ديالى

داعش يختطف عمال دواجن في ديالى

Date: 2021-03-21 05:36:37
داعش يختطف عمال دواجن في ديالى

انفجاران في ديالى والعمارة..صور

Date: 2021-11-28 20:24:26
انفجاران في ديالى والعمارة..صور