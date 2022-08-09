انطلاق عملية أمنية مشتركة من أربعة محاور في ديالى

شفق نيوز/ شرعت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والجيش العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، بعملية تفتيش واسعة شمال قضاء المقدادية في ديالى.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان اليوم، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات العدو شمال قضاء المقدادية تم تنفيذ عملية تفتيش واسعة في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم 9 آب المصادف 10 محرم الحرام لملاحقة الإرهابيين وتأمين قاطع المسؤولية"، مشيرا الى ان "قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي شرعت بواجب التفتيش من أربعة محاور أساسية اذا شاركت فيها الألوية ( 20 – 24 – 62 – 110 وصنوف وخدمات القيادة)".

وأضاف الموسوي ان "العملية حملت اسم لبيك ياحسين وهي تهدف لمطاردة العدو وتفتيش زور نهر ديالى شمالي المقدادية ولخلق جو آمن لحفظ أمن المواطنين وإحياء الشعائر الحسينية".