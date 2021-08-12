سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق عملية أمنية مشتركة من محورين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-08-12T08:24:32+0000
انطلاق عملية أمنية مشتركة من محورين في ديالى

شفق نيوز/ اعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الخميس، انطلاق عملية امنية لتفتيش وتأمين شمال ناحية جلولاء في ديالى.

وقال الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش انطلقت صباح اليوم من محورين لتفتيش وتأمين زور الشيخ بابا شمال ناحية جلولاء ونهر الوند بضفتيه الشمالية والجنوبية من اوكار العدو”.

وأشار إلى أن "العملية تهدف لتأمين المواكب الحسينية في قضاء خانقين والمناطق المحيطة به من أي تحرك او نشاط للعدو قد يطال المواطنين وبمشاركة الألوية ( 28 -110 – 20 – 23 )للحشد الشعبي وقطعات من الجيش".

related

انطلاق عملية أمنية مشتركة بين محافظتين وحدود اقليم كوردستان

Date: 2020-07-26 04:28:26
انطلاق عملية أمنية مشتركة بين محافظتين وحدود اقليم كوردستان

قوات الامن تتعقب بؤر داعش في 6 قرى جنوب بعقوبة

Date: 2021-06-12 07:56:31
قوات الامن تتعقب بؤر داعش في 6 قرى جنوب بعقوبة

قائد عسكري رفيع يشرف على تطهير بؤر داعش بين ديالى وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-28 08:51:30
قائد عسكري رفيع يشرف على تطهير بؤر داعش بين ديالى وإقليم كوردستان

عملية تمشيط تستهدف منطقة إطلاق الصواريخ على قاعدة بلد

Date: 2021-05-01 14:27:44
عملية تمشيط تستهدف منطقة إطلاق الصواريخ على قاعدة بلد

مقتل 6 عناصر من داعش بتعرض على القوات الامنية في ديالى

Date: 2019-08-22 12:06:52
مقتل 6 عناصر من داعش بتعرض على القوات الامنية في ديالى

ديالى.. حرائق "مجهولة" تلتهم 15 دونماً وتتسبب بهلاك 5 بساتين مثمرة

Date: 2021-07-10 17:11:17
ديالى.. حرائق "مجهولة" تلتهم 15 دونماً وتتسبب بهلاك 5 بساتين مثمرة

الأمن يقبض على متاجرين "خطيرين" بالمخدرات يمثلون عصابة في ديالى

Date: 2020-05-21 15:32:40
الأمن يقبض على متاجرين "خطيرين" بالمخدرات يمثلون عصابة في ديالى

الدكة العشائرية تنتقل لديالى والشرطة تعتقل منفذيها

Date: 2021-03-19 09:03:37
الدكة العشائرية تنتقل لديالى والشرطة تعتقل منفذيها