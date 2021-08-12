انطلاق عملية أمنية مشتركة من محورين في ديالى

شفق نيوز/ اعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الخميس، انطلاق عملية امنية لتفتيش وتأمين شمال ناحية جلولاء في ديالى.

وقال الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش انطلقت صباح اليوم من محورين لتفتيش وتأمين زور الشيخ بابا شمال ناحية جلولاء ونهر الوند بضفتيه الشمالية والجنوبية من اوكار العدو”.

وأشار إلى أن "العملية تهدف لتأمين المواكب الحسينية في قضاء خانقين والمناطق المحيطة به من أي تحرك او نشاط للعدو قد يطال المواطنين وبمشاركة الألوية ( 28 -110 – 20 – 23 )للحشد الشعبي وقطعات من الجيش".