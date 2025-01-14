انطلاق عملية أمنية مشتركة عند الحدود العراقية – السورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بانطلاق عملية أمنية تفتيشية مشتركة على الحدود العراقية - السورية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات عراقية مشتركة اطلقت، اليوم، عملية أمنية تحت إشراف قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في عمق الجزيرة الحدودية بين العراق وسوريا، وفي إطار الجهود المتواصلة لسد الثغرات الأمنية والعسكرية في المنطقة".

وأضاف أن "القوات العراقية تقوم بعمليات عسكرية دورية لضمان استقرار المنطقة وحمايتها من التهديدات المحتملة".

وتأتي هذه العملية الأمنية في ظل أنباء عن تصاعد التوترات على الحدود العراقية السورية، ومع تعزيزات أمنية عراقية مكثفة هناك منذ تفاقم الأحداث في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النائب نايف الشمري أن القوات العراقية تسلمت نقطة حراسة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غربي نينوى، بعد تفاهمات بين الجانبين، وأكد أن الوضع الأمني مستقر، ولا توجد توترات على الحدود العراقية السورية.

وكشفت مصادر أمنية أن قوات حرس الحدود العراقية اكتشفت نقطة حراسة تابعة لقسد خلال عملها على نصب الحواجز الكونكريتية، حيث تم التفاهم مع قسد على تسليم النقطة دون أي اشتباكات.