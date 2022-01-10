انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة نينوى

شفق نيوز/ أفاد فصيل في الحشد الشعبي يوم الاثنين بانطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة نينوى.

وقال لواء ٤٤ أنصار المرجعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية مشتركة كبرى انطلقت صباح اليوم الاثنين بعملية واسعة في جزيرة نينوى بإشراف من امر لواء ٤٤ حميد الياسري وقائد عمليات غرب نينوى للجيش اللواء الركن عبد الجبار نعيمة الطائي".

وأضاف أن "العملية تشارك فيها قطعات من (ل٤٣) ابطال الجيش ومعاون قائد فرقة (٢٠)، وعمليات واستخبارات الحشد الشعبي ومضادات الدروع وهندسة الميدان والهندسة العسكرية وكتيبة المدفعية للحشد وبإسناد من صقور الجو طيران الجيش وابطال القوة الجوية".

وأشار البيان إلى أن "العملية سبقها قصف كثيف لطائرات (f16) على اوكار داعش في جزيرة الحضر جنوب غرب نينوى، ولازالت قطعاتنا تواصل تقدمها بتنفيذ الاهداف المرسومة لهذه العملية".