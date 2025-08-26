انطلاق عملية أمنية كبرى في بغداد لملاحقة قتلة وتجار مخدرات وبشر

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بانطلاق عملية أمنية كبرى شرقي العاصمة، للبحث عن مطلوبين بتهم القتل وتجارة المخدرات والدعارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " العملية تشمل أيضا البحث عن أجانب مخالفين لشروط الإقامة في منطقتي الكمالية و الفضيلية شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن العملية أسفرت حتى الآن عن القبض على أكثر من 100 مطلوب"، مؤكدا أنه "ما تزال القوات الأمنية تمشط تلك المناطق".

من جانبها أكدت قيادة عمليات بغداد، تنفيذ ممارسة أمنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن منطقتي (الكمالية، الفضيلية) شرقي العاصمة.

وأضافت القيادة في بيان، أن "العملية نتج عنها إلقاء القبض على 103 متهمين، أحدهم متهم بالإرهاب، وسبعة آخرين وفق مواد قانونية مختلفة، إضافة إلى 95 مخالفاً بينهم 85 أجانب وعرب مخالفين لضوابط دائرة الإقامة والجنسية، وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة".

وبيّنت أن "العملية نفذتها قطعاتنا الأمنية في قيادتي شرطة الرصافة والفرقة الأولى شرطة اتحادية والأجهزة الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".