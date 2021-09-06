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انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين وديالى بمشاركة الحشد والتحالف الدولي

Category: أمـن

Date: 2021-09-06T08:04:05+0000
انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين وديالى بمشاركة الحشد والتحالف الدولي

شفق نيوز / شرعت قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، يوم الاثنين، بعملية أمنية واسعة وبإسناد من التحالف الدولي، في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستباقية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيثُ شرعت صباح اليوم، بعملية تطهير وتفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات (صلاح الدين وسامراء وديالى) ضمن منطقة حاوي العظيم".

وتهدف هذه العملية، وفقاً للخلية، لـ"ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية وتدمير أوكارهم والبحث عن المطلوبين للقضاء، وتطهير هذه الأراضي من مخلفات العصابات الإرهابية".

من جانبه قال امر لواء نداء ديالى للحشد الشعبي زحام الجبوري لوكالة شفق نيوز. ان قوات الامن والوية الحشد  وباسناد طيران الجيش تمكنت من تمشيط  عدة كيلومترات في مناطق حاوي العظيم وشمال شرق ناحية العظيم وضمن محورين، مبينا ان العمليات تمتد لحدود محافظة صلاح الدين والمناطق الفاصلة بين المحافظتين.

واكد الجبوري تفكيك عبوتين وتمشيط معسكر "عائشة" الذي كان مقرا للقاعدة سابقا وتنظيم داعش فيما بعد ولم تعثر على أي مضافات او اثار لوجود عناصر التنظيم.

واشار الجبوري الى ان العمليات مستمرة في عموم محيط ديالى وسلسلة تلال حمرين  لتعقب اثار داعش ومفارزه المتنقلة وتأمين غطاء حماية لخاصر ديالى الحدودية مع صلاح الدين ومنع تكرار أي هجمات او تعرضات ارهابية.

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