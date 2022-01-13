انطلاق عملية أمنية في ديالى لتعقب خلية إرهابية وضرب داعش في عمق صحراء الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في محافظة ديالى يوم الخميس بانطلاق عملية امنية لتعقب خلية "إرهابية" شمال شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الحشد الشعبي انطلقت في عملية أمنية لمداهمة وتفتيش البساتين الزراعية الكثيفة حول قرية البيات ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية( 45 كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلية ارهابية تقف وراء اغتيال محاضر في ساعة متأخرة من مساء يوم امس.

وأضاف أن العملية تجري وفق معلومات استخبارية وتأتي لطمأنة الاهالي والسعي لاعتقال المجرمين الذين يقفون وراء جريمة اغتيال المحاضر.

وفي السياق القت شرطة ديالى القبض على (15) مطلوبا بينهم ثلاثة مطلوبين وفق المادة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة في بيان إن مفارز ودوريات من اقسام شرطة الخالص والمقدادية وابي صيدا وقسم مكافحة إجرام ديالى ودوريات فوج طوارئ ديالى الرابع تمكنت خلال الممارسات الأمنية من إلقاء القبض على (15) مطلوبا للقضاء بينهم ثلاثة مطلوبين وفق المادة ٤إرهاب، مشيرة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

في غضون ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية،

تدمير ثلاثة اوكار لتنظيم داعش في عمق صحراء الانبار غربي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوكالة اليوم، بأنه "وفق اعترافات احد الإرهابيين الملقى القبض عليهم وبدلالته، تمكنت مفارز الوكالة من تدمير ثلاثة أوكار لداعش كانت تستخدم كملاذ لعناصر التنظيم، ومخزن للدعم اللوجستي من مواد غذائية واحتياطية للعجلات ومحطة للوقود.

وبحسب البيان فإن المواد المدمرة وفق ما يأتي:

1- تدمير وكر في منطقة معيلة القذف مسافة 100 كيلو في عمق الصحراء عبارة عن اربعة غرف وصاله ومطبخ ومواد المطبخ تم انشاؤها داخل الجبل ليكون الوكر المركزي لهم حيث تم تدميره بدلالة احد المتهمين.

2- تدمير وكر في منطقة جلابات مسافة 150 كيلو داخل عمق الصحراء عبارة عن مخزن للدعم للوجستي من مواد غدائية ومحطة وقود عبارة عن براميل لمادة البنزين والدهن يتزود منها العناصر الارهابية واسطوانات غاز ومواد احتياطية حيث تم تدميرها.

3- تدمير وكر تم انشاؤه ليكون ملاذا لتواجد العناصر الإرهابية في منطقة جلابات يحتوي على مواد غذائيه ومواد طبية وافرشة منام مع عبوتين ناسفتين عبارة عن انبوب مسلكة حيث تم تدميرها ومعالجتها من قبل عناصر الوكالة.

4- تدمير عربة كان عناصر داعش يستخدمها في اخفاء المخطوفين الذين يقومون بخطفهم والتحقيق معهم داخلها في منطقة مطب وادي اتبل.