انطلاق عملية أمنية في حدود ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، انطلاق ثلاث عمليات أمنية استباقية في حدود محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطعات الامنية، صباح اليوم، بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار، اما الثانية غربي الثرثار تنفذها قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات المتجحفلة معها".

وأضافت، "فيما جاءت العملية الثالثة جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى اشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين والقطعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى".

وتابعت الخلية أن "هذه العمليات تأتي بالتزامن لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن اجل خلق بيئة آمنة".