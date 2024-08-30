انطلاق عملية أمنية غربي الديوانية لملاحقة عصابة "أرعبت الأهلي لأكثر من 10 سنوات"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مطلع بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، بانطلاق عملية امنية واسعة في قضاء الشنافية غربي المحافظة على خلفية مقتل عنصر أمني اليوم الجمعة خلال اشتباك مع مطلوبين "خطيرين".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قائد شرطة الديوانية، اللواء نجاح البياتي، وصل إلى الشنافية على خلفية مقتل عنصر استخبارات باشتباك مسلح مع مطلوبين للقضاء، حيث وجه على الفور بإغلاق مداخل ومخارج المدينة، فيما دعت مكبرات الصوت المواطنين مواطني الشنافية إلى مساعدة القوات الامنية في حملتهم ضد المطلوبين".

وبين المصدر، ان "العصابة التي قتلت العنصر الأمني، تسبب افرادها برعب لاهالي المدينة منذ أكثر من 10 سنوات، بعدما ارتكبوا العديد من جرائم السرقة والتسليب فيها".

وعن حادثة مقتل عنصر أمني خلال اشتباك مع مطلوب "خطير" في الديوانية، قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إن فريق استطلاع مكون من استخبارات الرد السريع ومكافحة إرهاب الديوانية تمكن من مداهمة المكان الذي يتواجد فيه المتهم (رحيم فنر) المطلوب بقضايا قتل وتسليب منذ العام 2014 ولغاية الآن.

وأوضحت الوزارة، أن القوة المنفذة للواجب اشتبكت مع هذا المتهم الذي يعتبر من "أخطر" المطلوبين بعمليات إجرامية، مما أدى إلى إصابته والقبض عليه.

كما أصيب ثلاثة متهمين كانوا مرافقين لهذا المتهم، يجري الآن تعقبهم من قبل القوات الأمنية، فيما لقي أحد عناصر وزارة الداخلية حتفه خلال هذه العملية، وفقا لبيان الوزارة.