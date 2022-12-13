انطلاق عملية أمنية شرق وغرب نهر "نارين" في ديالى

شفق نيوز/ نفذت قوات من الحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، عملية أمنيّة شرق وغرب نهر نارين في ديالى.

وقال قائد عمليات ديالى طالب الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان “قوات من الألوية 4، 23، 110 وفوج مغاوير قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي بالإضافة الى الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع والصنوف الساندة من تشكيلات الحشد الشعبي”.

وأضاف، ان “العملية انطلقت من محورين الأول شرق نهر نارين شاركت فيه جميع الألوية المذكورة، والثاني غرب نهر نارين نفذتها قوة من الجيش العراقي”.

وأوضح الموسوي ان “العملية تهدف الى ملاحقة فلول داعش وادامة زخم الأمن في تلك المنطقة، فضلا عن معرفة نتائج ضربة جوية نفذها طيران الجيش ضد فلول التنظيم يوم أمس الاثنين”