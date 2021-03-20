سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق عملية أمنية جديدة في مناطق حزام بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-20T08:13:19+0000
انطلاق عملية أمنية جديدة في مناطق حزام بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانطلاق عملية أمنية جديدة في مناطق حزام بغداد لتطهيرها من الخلايا النائمة لتنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الرد السريع باشرت بالانتشار في قضاء الطارمية ومناطق حزام بغداد وتفتيش بعض الاهداف المحددة لملاحقة خلايا وعناصر داعش المتخفين في تلك المناطق.

وأضاف أن لدى القوات الأمنية قوائم بأسماء أشخاص مطلوبين للقضاء والأجهزة الأمنية بقضايا إرهابية، مشيراً إلى أن طيران الجيش شارك في العملية لتأمين التغطية الجوية.

يشار إلى أن القوات الأمنية كثفت من العمليات العسكرية في قضاء الطارمية ومناطق حزام بغداد في الآونة الأخيرة لتطهيرها من بقايا تنظيم داعش.

related

بمشاركة طيران دولي.. قوات عراقية مشتركة تلاحق داعش

Date: 2020-11-10 10:50:15
بمشاركة طيران دولي.. قوات عراقية مشتركة تلاحق داعش

انطلاق عملية أمنية مشتركة بين محافظتين وحدود اقليم كوردستان

Date: 2020-07-26 04:28:26
انطلاق عملية أمنية مشتركة بين محافظتين وحدود اقليم كوردستان

صدام يعلن انطلاق عملية أمنية أقصى جنوبي العراق تمتد للحدود مع الكويت

Date: 2020-12-20 05:12:21
صدام يعلن انطلاق عملية أمنية أقصى جنوبي العراق تمتد للحدود مع الكويت

الجيش والمخابرات العراقية ينفذان عملية أمنية مُباغتة جنوبي كركوك

Date: 2021-01-28 06:49:46
الجيش والمخابرات العراقية ينفذان عملية أمنية مُباغتة جنوبي كركوك

اطلاق عملية امنية لملاحقة داعش في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-09-08 04:51:39
اطلاق عملية امنية لملاحقة داعش في محافظتين عراقيتين

إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق غرب بغداد

Date: 2021-02-10 05:05:47
إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق غرب بغداد

القوات العراقية تلاحق مطلوبين والسلاح المنفلت بمحافظتين جنوبية

Date: 2020-09-08 05:06:12
القوات العراقية تلاحق مطلوبين والسلاح المنفلت بمحافظتين جنوبية

قائد عسكري رفيع يشرف على تطهير بؤر داعش بين ديالى وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-28 08:51:30
قائد عسكري رفيع يشرف على تطهير بؤر داعش بين ديالى وإقليم كوردستان