انطلاق عملية أمنية جديدة في مناطق حزام بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانطلاق عملية أمنية جديدة في مناطق حزام بغداد لتطهيرها من الخلايا النائمة لتنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الرد السريع باشرت بالانتشار في قضاء الطارمية ومناطق حزام بغداد وتفتيش بعض الاهداف المحددة لملاحقة خلايا وعناصر داعش المتخفين في تلك المناطق.

وأضاف أن لدى القوات الأمنية قوائم بأسماء أشخاص مطلوبين للقضاء والأجهزة الأمنية بقضايا إرهابية، مشيراً إلى أن طيران الجيش شارك في العملية لتأمين التغطية الجوية.

يشار إلى أن القوات الأمنية كثفت من العمليات العسكرية في قضاء الطارمية ومناطق حزام بغداد في الآونة الأخيرة لتطهيرها من بقايا تنظيم داعش.