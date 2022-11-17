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انطلاق عملية أمنية بمرحلتها الثامنة لملاحقة "الارهاب" غرب نينوى 

Category: أمـن

Date: 2022-11-17T07:37:46+0000
انطلاق عملية أمنية بمرحلتها الثامنة لملاحقة "الارهاب" غرب نينوى 

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، يوم الخميس، انطلاق المرحلة 8 من عملية "الإرادة الصلبة" ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب المحافظة والحدود الفاصلة بينهما.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بتخطيط واشراف  قيادة العمليات المشتركة ومتابعة واشراف ميداني من قيادة القوات البرية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ولادامة زخم العمليات التعرضية وتكثيف الضربات الموجعة لعصابات داعش الإرهابية انطلقت، صباح اليوم الخميس، المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى والحدود الفاصلة بينهما".

وبينت أن "هذه العملية تهدف الى ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، وكذلك تطهير الأراضي من مخلفات عصابات داعش وتدمير اوكارها"، موضحة أنه "اشتركت في هذه المرحلة قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، مسنودة بجهد استخباري كبير".

 

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