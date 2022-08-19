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انطلاق عملية مشتركة لملاحقة داعش جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-08-19T12:36:11+0000
انطلاق عملية مشتركة لملاحقة داعش جنوب الموصل

شفق نيوز/ نفذت قيادة عمليات نينوى الحشد الشعبي، يوم الجمعة، عملية امنية بالاشتراك مع الجيش جنوب الموصل.

وقال الحشد في بيان اليوم، إن قوة من اللواء ٤٤ وفوج ٦٠ ضمن قيادة عمليات نينوى الحشد بمشاركة قطعات الجيش نفذت عملية أمنية واسعة لتعقب فلول المجاميع الإرهابية في صحراء الحضر جنوب الموصل.

وشملت العملية دهم وتفتيش عدد من المناطق والقرى في صحراء نينوى المحاذية لمحافظة صلاح الدين من اجل بسط السيطرة التامة على هذه المناطق ولمنع حدوث اي حالات تسلل للمحافظتين، وفقا للبيان.

وتشارك مفارز مديرية المتفجرات والمدفعية والاستخبارات والطبابة في الحشد في العملية المتواصلة لغاية الآن.

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