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انطلاق عملية مشتركة جديدة بين القوات الامنية والبيشمركة شرقي كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-12-08T08:33:03+0000
انطلاق عملية مشتركة جديدة بين القوات الامنية والبيشمركة شرقي كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الأربعاء انطلاق عملية عسكرية مشتركة بين القوات الامنية، وقوات البيشمركة شرقي محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش وتطهير الأراضي، انطلقت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والمحورين الثالث والرابع في البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب، بعملية امنية مشتركة شرقي محافظة كركوك.

يأتي هذا في وقت أفاد به مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من صباح اليوم بانطلاق عمليات عسكرية للعمليات المشتركة المؤلف من قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في محور كفري وكولجو ضمن إدارة منطقة "كرميان" لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

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