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انطلاق عملية مشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة بمشاركة التحالف بمناطق نائية في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-11-06T08:10:51+0000
انطلاق عملية مشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة بمشاركة التحالف بمناطق نائية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم السبت، بانطلاق عملية تمشيط واسعة للمناطق النائية المحيطة بقضاء مخمور، لمطاردة عناصر تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة عسكرية كبيرة من الجيش العراقي، اقتحمت في ساعات مبكرة من صباح اليوم منطقة (كشاف) والمناطق النائية المحيطة بها في قضاء مخمور، بحملة تفتيش وتطهير واسعة هناك".

واشار الى ان "المعلومات الاستخبارية تفيد بأن عناصر داعش يختبئون في منطقة (كشاف) بسبب طبيعتها الجغرافية الوعرة التي تسمح لهم بالتنقل والاختباء من دون كشفهم".

بدورها أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القطعات الامنية في قيادة عمليات نينوى وقوات المحور السادس التابعة للبيشمركة، انطلقت بعملية امنية وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، لتفتيش مناطق كشاف العليا وكشاف السفلى.

وبينت ان الهدف من العملية "ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق التي تقع بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية".

وشهد قضاء مخمور في الأشهر الأخيرة العديد من العمليات التي نفذها عناصر تنظيم داعش من نصب سيطرات وهمية واختطاف مدنيين ومنتسبين بالقوات الأمنية، ومهاجمة بعض القرى والقرويين.

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