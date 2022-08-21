انطلاق عملية لتأمين طريق "الاغتيالات الغامضة" في ديالى

شفق نيوز/ شرعت القوات الأمنية في ديالى، يوم الأحد، بتشديد الإجراءات لتأمين طريق مقبرة في أطراف بعقوبة بعد حادثتي اغتيال شهدهما خلال أسبوع.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن كثفت دورياتها ومفارز الرصد والمتابعة على مدار 24 ساعة لمنع وقوع اغتيالات جديدة على طريق مقبرة الشريف في بعقوبة".

وأضاف ان "التشكيلات الأمنية والاستخبارية تتابع إجراءات تأمين الطريق وملاحقة المطلوبين لتفادي وقوع اغتيالات غامضة جديدة على طريق المقبرة".

وبين أن "جريمتيّ اغتيال منتسب في الشرطة، وامرأة، اللتان وقعتا خلال أسبوع تقريباً لا تحملان أي دوافع إرهابية وانهما حادثتان جنائيتان جاري التحقيق لكشف ملابساتهما".

واستبعد المصدر أي مخاوف أو تهديدات تطال المواطنين في طرق بعقوبة ولا وجود لأي نشاط إرهابي في المدينة أو محيطها.

وشهد طريق "الفروسية" او ما يسمى بطريق مقبرة الشريف خلال الأيام الماضية جريمتيّ اغتيال طالتا منتسباً في الشرطة بعبوة لاصقة، ومواطنة أخرى بسلاح مسدس، وما زالت ظروف الجريمتين غامضة.