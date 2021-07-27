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انطلاق عملية عسكرية واسعة بمشاركة طيران التحالف و الجيش بمناطق متنازع عليها

Category: أمـن

Date: 2021-07-27T08:08:22+0000
انطلاق عملية عسكرية واسعة بمشاركة طيران التحالف و الجيش بمناطق متنازع عليها

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء بانطلاق عملية عسكرية واسعة يشارك فيها مختلف صنوف القوات المسلحة إضافة إلى طيران التحالف الدولي، والجيش العراقي لملاحقة عناصر تنظيم داعش في مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والمقر المسيطر في طوزخورماتو بعملية امنية وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، شرعت بتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك ( مثلث الزرگه) والمناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك.

وأضاف البيان شاركت في هذه العملية قطعات المقر المتقدم في طوز خورماتو من خلال قيادة فرقة المشاة الثامنة واللواء ٣٤ الفرقة التاسعة، والقطعات الملحقة بها وقوات من وزارة الداخلية المتمثلة بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية اللواء الثالث، وقوات الشرطة ضمن قاطع المسؤولية، كما اشترك فيها قطعات من الحشد الشعبي في صلاح الدين وكركوك.

وتابع البيان أن هذه العملية تشمل وادي زغيتون من قرية الرمل وجنوب طريق قرية الرمل ( جسر الزرگه) و شمالي هذه المنطقة، ووادي الشاي ضمن المساحة الواقعة بين (كوري تبه وشرق قرية ضالمة الرمل وجنوب قرية ابو فشكة) لملاحقة بقايا عناصر داعش الإرهابية وتطهير هذه المناطق.

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