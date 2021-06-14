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انطلاق عملية عسكرية لملاحقة "بقايا" داعش غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-06-14T05:47:41+0000
انطلاق عملية عسكرية لملاحقة "بقايا" داعش غربي العراق

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة تنظيم داعش غربي العراق.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها؛ انطلقت لتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال (قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين).

وأضاف البيان أن العملية انطلقت باسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش الابطال وبأكثر من عشرة محاور.

وتابع أن هذه العملية تأتي للبحث وتفتيش عن بقايا عصابات داعش الارهابية ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

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