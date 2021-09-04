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انطلاق عملية عسكرية في جبال مخمور لملاحقة داعش

Category: أمـن

Date: 2021-09-04T11:40:16+0000
انطلاق عملية عسكرية في جبال مخمور لملاحقة داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، بانطلاق عملية عسكرية في جبال مخمور لملاحقة عناصر من تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "العملية انطلقت في اطراف جبال مخمور جنوب شرق الموصل، بعد تعرض شنه عناصر داعش فجر اليوم على قطعات الجيش العراقي هناك".

وفي وقت سابق اليوم، ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من فرقة المشاة 14، لاحقت عددا من عناصر داعش وحاصرت واحدا منهم واعتقلته في محيط سايلو مخمور".

وأضاف أن "القوة استمرت بتمشيط المنطقة لملاحقة باقي عناصر المجموعة حتى ساعات الفجر الأولى، وما تزال قطعات الجيش منتشرة في المناطق المحيطة بالسايلو".

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