انطلاق عملية عسكرية غربي الموصل وسط ضربات جوية مكثفة

شفق نيوز/ انطلقت عملية عسكرية، فجر الثلاثاء، على اوكار لتنظيم داعش في سلسلة الجبال الواقعة شمال بلدة بادوش غرب الموصل.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن العملية تخللتها نفذت مقاتلات حربية ضربات جوية مكثفة على أهداف عناصر التنظيم المختبئين في الإنفاق هناك.

ولم يتضح بعد تفاصيل العملية، أو طبيعة الطيران المشارك فيها.

ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.