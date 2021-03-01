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انطلاق عملية عسكرية عراقية لتعقب بقايا داعش على الحدود السورية

Category: أمـن

Date: 2021-03-01T10:23:19+0000
انطلاق عملية عسكرية عراقية لتعقب بقايا داعش على الحدود السورية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، يوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية واسعة، بمشاركة قوات الجيش، لتعقب بقايا داعش في جزيرة نينوى.

وذكرت القيادة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه العملية الأمنية هي الأكبر لهذا العام، إذ تقوم بتطهير أراضي الجزيرة الواسعة من الحدود العراقية السورية، ونزولاً إلى جزيرة الحضر جنوب غرب نينوى".

وأشارت القيادة، إلى "مشاركة جحافل كبيرة من القوات الامنية المشتركة في هذه العملية، متمثلة بأبطال قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، ولواء 44 أنصار المرجعية، وأبطال الجيش العراقي من (لواء ٤٣ – لواء ٢١ – لواء ٦٦ – لواء ٦٠ ) وفوج ٤٠ الحشد العشائري".

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