انطلاق عملية "صيد الدواعش" في جبال حمرين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بانطلاق عملية أمنية واسعة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب لتعقّب ما تبقى من خلايا تنظيم داعش في عمق سلسلة جبال حمرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن العملية تستهدف الأوكار والمضافات التي تستخدمها فلول التنظيم في الشريط الرابط بين قضاء طوز خورماتو وقضاء داقوق، مبينًا أن القوات الأمنية شرعت بعمليات تمشيط دقيقة للمناطق الوعرة والتضاريس الجبلية.

وأشار إلى أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة للقضاء على الخلايا النائمة ومنع إعادة تنظيم صفوفها، فضلًا عن تأمين المناطق المحاذية ومنع تسلل العناصر الإرهابية.

وأكد المصدر أن العمليات ما تزال مستمرة، وسط إجراءات أمنية مشددة ودعم استخباري ولوجستي، على أن يتم الإعلان عن النتائج لاحقًا.