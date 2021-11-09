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انطلاق عملية أمنية جنوب قضاء سنجار

Category: أمـن

Date: 2021-11-09T07:15:56+0000
انطلاق عملية أمنية جنوب قضاء سنجار

شفق نيوز/ نفذت قوة من الفوج الثالث في قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، صباح اليوم الثلاثاء، عملية أمنيةً شملت عددا من المناطق جنوب قضاء سنجار ذات الغالبية من الطائفة الايزيدية.

ووفقا لبيان صادر عن الحشد فإن العملية تضمنت استطلاع وتفتيش وتدقيق الأسماء للعوائل العائدة من النزوح في قرى ومناطق (تل عاكول ، گرعانة ،قرية رزو ، گبة وهب ) التي تقع جنوب قضاء سنجار، فضلا عن المناطق المحاذية لقاطع مسؤولية الفوج جنوب القضاء.

وتأتي هذه العمليات لتوفير الحماية الأمنية لاهالي قضاء سنجار .

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الأول من العام 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

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