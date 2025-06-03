انطلاق عملية بحث عن مضافات داعش قرب ديالى وضبط متفجرات في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بتتفيذ واجب أمني أسفر عن العثور على قذائف مدفعية من مخلفات تنظيم داعش، في وقت انطلقت فيه عمليات تفتيش استباقية قرب الحدود مع محافظة ديالى بحثًا عن خلايا التنظيم.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من فوج الطوارئ الثالث نفذت عملية تفتيش مشتركة مع مفرزة من مكافحة المتفجرات، في منطقة الحياضية، الواقعة في جزيرة غرب تكريت، ضمن قاطع مسؤولية الفوج، وتمكنت من العثور على خمس قذائف مدفع عيار 155 ملم، وقذيفة واحدة عيار 100 ملم من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "خبير المتفجرات تولى رفع المواد الخطرة والتعامل معها وفق الإجراءات الأصولية، وتم تسليمها إلى مركز الدفاع المدني في تكريت".

وأوضح المصدر أن "العملية تأتي ضمن حملة تفتيش استباقية تشمل المناطق الوعرة والمغطاة بالقصب، لاسيما تلك المحاذية لنهر العظيم، والتي تُعد من المناطق الفاصلة مع قاطع عمليات ديالى".

وأشار إلى أن "القوات قامت بتفتيش دقيق لحاوي العظيم ومقبرة بيشكان، في إطار الجهود الرامية إلى ملاحقة فلول داعش وإفشال أي تحركات أو نوايا عدائية للتنظيم في تلك المناطق".