انطلاق عملية بحث جديدة عن المختطفين الأربعة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بانطلاق عملية بحث جديدة عن المختطفين الأربعة، نافياً العثور على جثة أحدهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية مشتركة نفذت عملية بحث هي الثانية من نوعها للبحث عن المختطفين الأربعة في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة".

واوضح أن "عملية البحث انطلقت من 4 محاور في عمق تلال حمرين الشرقية القريبة من بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة، وتم الايعاز الى الجهات الامنية بمنع الصيد في المناطق القريبة من بحيرة حمرين في الوقت الراهن كاجراء احترازي".

وتابع المصدر، "لغاية الآن لم يتم العثور على اي جثة من المختطفين الأربعة الذين اختطفوا بالقرب من بحيرة حمرين، وما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح".

وأفاد مصدر أمني بفقدان أثر أربعة أشخاص أحدهم ضابط شرطة يوم الاثنين في أحد أبرز معاقل تنظيم داعش بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربعة أشخاص فُقد أثرهم خلال رحلة صيد أوز بري قرب جسر نارين على أطراف بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وأضاف أن أحد الأشخاص المفقودين ضابط في مديرية جوازات الاعظمية برتبة مقدم، وآخر منتسب في الحشد الشعبي، والثالث موظف في مصرف، والرابع مواطن كاسب.

وأشار المصدر إلى أن هناك أنباء تفيد باختطافهم من قبل مسلحي داعش، مبينا أن ثلاثة من هؤلاء الأشخاص من سكان العاصمة بغداد.

وتعد المناطق الوعرة المحيطة ببحيرة حمرين أحد أبرز معاقل داعش في محافظة ديالى، إذا يتخفى مسلحو التنظيم بين التضاريس الوعرة ويشنون انطلاقا منها هجمات في المناطق المحيطة.