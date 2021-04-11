انطلاق عملية امنية واسعة ضد داعش شرق ديالى

شفق نيوز/ شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش يوم الأحد بعملية امنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش شمال شرق ديالى.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القصف التمهيدي لمناطق غرب بحيرة حمرين تمهيداً لاقتحامها وتطهيرها من أوكار التنظيم ضمن عمليات الحشد التي انطلقت فجر اليوم.

ويشارك في العملية قوات متمثلة بالالوية: 4- 20- 23 – 24- 110، لواء نداء ديالى، والصنوف المساندة من معاونيات ومديريات الهيئة بالإضافة إلى قوة من الجيش، والشرطة الاتحادية، والرد السريع، وفقا للبيان.

وأوضح أن العملية تهدف إلى القضاء على بقايا عناصر فلول “داعش” الإرهابي ومنع إيجاد موطأ قدم لهم وتأمين كامل المنطقة المستهدفة.

من جهته قالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن القطعات الامنية باشرت بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى.

ووفقا للبيان فإنه اشتركت في هذه العملية قطعات لواء القوات الخاصة الثاني بالفرقة قوات خاصة وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات من الفرقه الخامسة بالجيش العراقي، وتقوم هذه القطعات بتفتيش السلسلة الجبلية غرب بحيرة حمرين، ويشترك بالعملية لواء الرد السريع الثاني مع فوج مهمات خاصه من قيادة الشرطة الاتحادية.

ونوه البيان الى انه بالجانب الشرقي من البحيرة تقوم قطعات الحشد الشعبي محور ديالى بتفتيش مناطق شمال السعدية وشرق البحيرة، وجاءت هذه العملية بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية.

وتابع البيان أن العملية التي ستنفذ بعدة صفحات وتستمر لحين إكمال خطة للتفتيش تهدف الى ملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وتهيئة المناخ الامن لعودة الأهالي الى القرى المهجرة شمال المقدادية والسعدية.